Réforme des Nations Unies

Le 4 janvier, le Secrétaire général, António Guterres, a publié un message vidéo soulignant la manière dont les réformes transformeront le travail des Nations Unies.

«Les objectifs de la réforme sont clairs: se concentrer davantage sur les personnes et moins sur les processus. Pour devenir plus agile et efficace. Et pour créer un lieu de travail caractérisé par l’égalité, la diversité et l’intégrité « , a-t-il déclaré.

Chers collègues et amis,

Cette nouvelle année inaugure également une nouvelle Organisation des Nations Unies.

Quatre nouveaux départements ont vu le jour. Un nouveau système de développement est en place, nous permettant de nous engager pleinement dans l’ère des objectifs de développement durable. Notre architecture de paix et de sécurité a été renforcée pour améliorer la prévention, la médiation, le maintien de la paix et la consolidation de la paix.

Un nouveau paradigme de gestion est en train de naître, mettant l’accent sur la transparence, la responsabilité et la prise de décision plus proches du point de livraison.

2018 a été une année de décisions critiques. Nous avons bénéficié du soutien total des États Membres et de toutes les parties prenantes pour aller de l’avant. 2019 sera une année d’action et de mise en œuvre.

Le travail qui nous attend ne sera pas facile. Mais ces réformes sont cruciales pour suivre le rythme du changement global et apporter des résultats positifs aux populations.

Depuis plus de 70 ans, les Nations Unies aident à maintenir la paix, à défendre les droits de l’homme et à améliorer le niveau de vie de millions de personnes.

Aujourd’hui, notre travail est plus nécessaire que jamais. Nous sommes ici pour servir.

Les États membres comptent sur nous. Et je compte sur vous.

Je suis optimiste quant à tout ce que nous pouvons faire ensemble cette année et au-delà. Maintes et maintes fois, le personnel a prouvé qu’aucun défi n’était impossible lorsque nous travaillions ensemble pour créer un monde meilleur.

Merci d’avoir pénétré cette nouvelle ère avec enthousiasme et dévouement. Je vous souhaite à tous une excellente année de réussite et de changement.

Je vous remercie.