Se Souvenir des Enfants de l’Holocauste

: A non-numeric value encountered inon line

Des étudiants du monde entier ont été invités à exprimer leur empathie et leur espoir à travers la création d’un papillon. Le musée a collecté des papillons de toutes tailles et de toutes formes. L’exposition de papillons relie une nouvelle génération de jeunes à la mémoire des enfants qui n’ont pas survécu à l’Holocauste.

Le projet Papillon vise à enseigner la responsabilité sociale, le respect de la diversité et l’importance des droits de l’homme. Selon les mots de l’un des étudiants qui ont participé au projet: “Je veux faire une différence dans le monde, un papillon à la fois”

Madagascar a repris le concept du Projet Papillon dans le cadre de la Commémoration des Victimes de l’Holocauste. Les étudiants ont reçu un historique de l’Holocauste à la suite duquel ils ont exprimé leurs pensées par rapport à cet événement atroce de l’histoire de l’humanité.