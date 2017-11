Projet PHEDER, une réussite communautaire

Le Projet Pico Hydro Electricité au service du Développement Rural contribue à la mise en oeuvre du Programme national d’électrificaction rurale à Madagascar. Grâce à la centrale située à une dizaine de kilomêtre d’Amboasary Nord, les villageois jouissent de l’électricité. L’urbanisme et la modernité s’installent grâce à l’électrification : ateliers de soudure, salons de coiffure, épiceries de glaces et de surgelés, sans compter le câble dans les foyers. Outre les apports techniques et financiers des bailleurs, le projet Pheder est avant tout une réussite communautaire car près de la moitié des ressources est issue de la communauté d’Amboasary nord, incluant la main d’oeuvre, la provision et l’acheminement des matériaux, sans parler du reboisement des alentours du site. Cette initiative communautaire est appuyée par le GEF/SGP qui soutient les communautés dans leurs efforts pour parvenir à des moyens de subsistance plus durables est non seulement possible, mais extrêmement important pour apporter des changements et obtenir des avantages environnementaux mondiaux