Un Représentant Spécial du Secrétaire Général à Madagascar

Antananarivo le 2 octobre, M. Haile Menkerios, Représentant Spécial du Secrétaire Général, Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU) est arrivé à Madagascar dans l’après midi. Venu en mission de suivi dans le cadre de l’appui des Nations Unies au processus électoral, il a été accueilli par Madame Violette Kakyomya Coordonnateur résident du Système des Nations Unies à Madagascar. Il a été ensuite reçu en audience par le Ministre des Affaires Etrangères par intérim SEM. Rivo Rakotovao avant de rencontrer le Président de la République SEM. Hery Rajaonarimampianina au palais d’Etat d’Iavoloha. Dans la matinée du 3 octobre, il a rencontré le Représentant du FMI, l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud ainsi que le Président de la CENI. Les différentes rencontres se sont déroulées à huit clos. Sa visite durera 4 jours au cours de laquelle ils rencontrera des Chefs d’institutions et différentes entités. Le Représentant Spécial du Secrétaire Général, Mr Haile Menkerios, a été nommé Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU) en 2013. Auparavant, il a été Envoyé Spécial pour le Soudan et le Sud-Soudan et, en tant que Représentant Spécial et Chef de la mission de l’ONU au Soudan ; Assistant au Secrétaire Général chargé des Affaires Politiques ; et Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire général pour la République Démocratique de Congo. De 1991 à 2000, M. Menkerios a représenté le Gouvernement de l’Érythrée en tant qu’Ambassadeur de l’Éthiopie et de l’OUA, Envoyé spécial en Somalie et dans la région des Grands Lacs ; et en tant que Représentant permanent auprès de l’ONU.

Crédits photos : Hery Nirina Razafindralambo