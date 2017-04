Une formation des journalistes, compris dans le projet « Institutions démocratiques intègres représentatives et crédible à Madagascar » (IDIRC), financé par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture), le Fonds pour la consolidation de la paix et le PNUD (le Programme des Nations Unies pour le Développement), dans le but de renforcer la capacité des journalistes dans le domaine d’investigation, se déroule le 03 au 07 Avril 2017 à l’hôtel « Le Pavé » Antaninarenina.

Des journalistes de plusieurs régions de Madagascar telles que : Boeny, SAVA, Analamanga, Bongolava, Betsimisaraka, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana bénéficieront de cette formation. A la suite de quoi, ces participants vont élaborer des articles d’investigation dont, les meilleurs vont paraître dans un magazine piloté par l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM).

Plusieurs sessions de formations comprenant six thématiques différentes, seront mises en exergue pendant ces cinq jours. Ces dernières seront dispensées par plusieurs personnalités dans le monde de la communication dont : Lova RANDRIATAVY, enseignant en Droit et loi des médias à l’Université d’Antananarivo, Alphonse ANDRIAMAHALY et Lois RASAMOELINA, journaliste sénior et ministère de la Justice, Gérard RAKOTONIRINA, président de l’OJM, Mamy ANDRIATIANA, journaliste et enseignant au SAMIS ESIC ainsi que des coachs de l’OJM.

Le programme se focalisera respectivement sur l’éthique du journalisme, le journalisme de paix, renforcement de la communication entre les journalistes et les forces de Défenses et de Sécurité de Madagascar, Orientation sur le journalisme d’investigation et orientation sur la justice (au choix selon les besoins des participants)

Au terme de ces cinq jours, les organisations de la société civile et les medias doivent être capable de mener des interpellations et plaidoyers pertinents et responsables.