Antananarivo – 15 mars 2017, Lancement officiel de la Politique Nationale de la Jeunesse. La PNJ est fondée sur le protection des jeunes, la promotion de l’épanouissement et de l’autonomie des jeunes ainsi que de la participation et codécision. Elle vise à avoir une nouvelle vision de la jeunesse, éprise des valeurs morales et universelles de l’identité culturelle malagasy, garantie d’une vision de société ouverte pluraliste, respectueuse de l’unité et à forte cohésion sociale