LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET LE PAM APPORTENT UNE ASSISTANCE D’URGENCE AUX PERSONNES AFFECTEES PAR LE CYCLONE ENAWO

ANTANANARIVO, 11 mars 2017 – En appui au Gouvernement de Madagascar, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a commencé, ce 11 mars, une assistance d’urgence à 20 000 personnes déplacées et accueilies dans des sites d’hébergement temporaire à Antananarivo, suivant le passage du cyclone ENAWO; distribuant dans un premier temps 100 tonnes de vivres d’une valeur d’environ 72 000 dollars. “Au lendemain du passage du cyclone, les communautés les plus affectées sont démunies et se trouvent dans une situation précaire. Certains ménages ont vu leurs moyens de subsistance détruits. Il est donc crucial de leur fournir une aide d’urgence pour les accompagner durant ces moments difficiles” souligne Moumini Ouedraogo, Représentant du PAM à Madagascar. Ces opérations sont menées en collaboration avec les partenaires humanitaires comme la Croix Rouge Malagasy et l’ONG Sandratra et sous la coordination du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes. Il est important de souligner que le Gouvernement Malagasy s’est fortement impliqué en cette période d’urgence en encourgeant la coordination des actions de réponses et les remontées regulières des informations via les collectivités deconcentrées et decentralisées , appuyé par les comités en GRC afin qu’une décision rapide et ciblée soit prise pour la mise en oeuvre des actions concrètes sur le terrain. Par ailleurs, 30 tonnes de biscuits énergétiques du PAM sont prévues d’arriver de Dubai à Antananarivo dans les prochains jours et pourraient être distribuées dans les régions du nord-est et de l’est si les besoins sont confirmées par les évaluations en cours. En tant que Chef de file du Secteur Logistique, le PAM est en train d’explorer les différentes possibilités d’acheminer par voie aérienne ces vivres, mais également des kits WASH et autres articles de secours des partenaires humanitaires, vers les zones les plus sévèrement touchées dans l’est et le nord-est du pays. En outre, le PAM participe aux missions d’évaluation qui ont débuté le 9 mars dans les régions du nord-est. Avant le début de la saison cyclonique, le PAM a prépositionné 454 tonnes de nourritures (céréales, légumineuses et huile végétale) dans ses magasins à Anananarivo, Farafangana et Toamasina qui pourront être mobilisées pour une assistance d’urgence ou de relèvement précoce selon les besoins. Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Chaque année, le PAM apporte une assistance à quelque 80 millions de personnes dans près de 80 pays.