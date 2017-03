Visite de Madame Charlotte Ridung, Chargée Principale des Operations du Bureau Regional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR) basé en Afrique du Sud.

Le Premier Ministre Olivier Mahafaly Solondrasana a reçu le 26 janvier à Mahazoarivo, Madame Violet Kakyomya, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et Madame Charlotte Ridung, Chargée Principale des Operations du Bureau Regional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR) basé en Afrique du Sud.

Cette rencontre fait suite à la mission de MmeVeronica Modey-Ebi, ReprésentanteRégionale Adjointe du HCR en novembre dernier, qui, à cette occasion, a eu le privilège de discuter avec SE Monsieur le Président de la République de Madagascar.

En s’y référant, Mme Ridung a félicité le Gouvernement de ses efforts récents pour éliminer la discrimination de genre dans le Code de la Nationalité quant à la faculté de la mère de transmettre sa nationalité à ses enfants, indépendamment de son statut matrimonial. Elle a ensuite abordé la tenue éventuelle d’une conférence des Iles de l’Océan Indien relative à la protection internationale des réfugiés et des apatrides dans la sous-région, proposition qui a eu l’accord de principe du Premier Ministre. Enfin, elle a réitéré la disponibilité du HCR à appuyer le Gouvernement malgache dans le processus de ratification des conventions internationales et continentales en matière de réfugiés et d’apatrides, relevant du mandat de cette agence onusienne, et de leur mise en œuvre.