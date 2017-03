Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement, John H. Knox, a effectué sa première visite officielle à Madagascar du 25 au 31 octobre 2016 afin d’évaluer comment le pays protège et promeut les droits de l’homme en matière de protection de l’environnement. L’UNIC Antananarivo a fourni un support de communication ainsi que des arrangements pour les médias pendant la visite. Le Rapporteur spécial a noté que le Gouvernement malgache avait pris d’importants engagements pour protéger les droits de l’homme liés à l’environnement. Sa Charte environnementale stipule que chacun a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré et reconnaît spécifiquement plusieurs droits tels que le droit à l’information, la participation et l’accès à la justice ainsi que les impacts que les atteintes à l’environnement peuvent avoir sur les aspects sociaux et économiques de la vie.

Au cours de sa visite de sept jours, à l’invitation du Gouvernement, l’expert en droits de l’homme a rencontré des fonctionnaires et des experts gouvernementaux, ainsi que des représentants de la société civile. Il a terminé sa visite par une séance de restitution au ministère des Affaires étrangères et a présenté ses observations préliminaires sur la visite lors d’une conférence de presse le dernier jour de la mission, le lundi 31 octobre à l’ONU