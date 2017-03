Journée du staff de l’ONU 2016

À l’occasion de la 1ère Journée du personnel de l’ONU, le système des Nations Unies a organisé une journée récréative le 25 octobre à Batou Beach Ambohimanambola. Tous les membres du personnel ont été porté un polo ODD pour marquer le thème « A 71 ans, 17 Objectfs ». Le représentant du personnel a fait un présentation sur les préoccupations et les besoins du personnel.

La coordonnatrice résidente, Mme Violet Kakyomya dans son discours a reconnu le travail acharné fait par le personnel pour améliorer la vie de la population. Elle a mentionné que même nous, sommes confrontés à des complications de procédures pour nos organisations et d’autres difficultés, mais que nous devons rester unis et capitaliser ce que nous avons de mieux. La journée a commencé avec une sensibilisation sur l’initiative Going Green qui consiste dans le recyclage de papier et les limitations des émissions de carbone. Puis, les tournois de basket-ball, de football et de volleyball ont commencé. Le CINU Antananarivo a fourni les trophées remis aux équipes gagnantes durant le déjeuner