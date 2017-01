Journée de l’industrialisation de l’Afrique – 50 ans de l’ONUDI

Antananarivo, 29 août 2016 – Dans le cadre du programme de renforcement des capacités multi acteurs développé par le PNUD et le Département des Affaires Politiques des Nations Unies avec le Gouvernement de Madagascar et en collaboration avec l’Union Africaine, un atelier interactif sur le renforcement des capacités des partis politiques malgaches se tient à l’hôtel IBIS à Ankorondrano, les 29 et 30 août 2016. L’objectif de ce programme est de créer un environnement propice nécessaire pour la consolidation de la paix et de la démocratie dans le pays à la veille de la tenue des élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives en 2018.

Lors de sa récente visite à Madagascar, le Secrétaire-général des Nations Unies a salué les progrès réalisés dans le pays. Il a toutefois constaté la fragilité du climat politique qui y prévaut et a encouragé les acteurs politiques, économiques et sociaux malagasy à œuvrer en faveur de la consolidation de la paix, la démocratie et la réconciliation nationale. Il a en outre encouragé les malagasy à respecter les institutions existantes, la Constitution et l’Etat de droit et à travailler ensemble pour la création des conditions propices à la tenue des élections 2018.

Le renforcement des capacités desdits acteurs malagasyrépond donc à cet impératif; la professionnalisation des partis politiques étant la garantie d’une démocratie forte, vivante et apaisée. Il permettra ainsi aux acteurs identifiés de contribuer plus efficacement au processus démocratique.

Cet atelier est organisé sous l’égide des Nations Unies en partenariat avec le Gouvernement malgache en collaboration avec l’Union Africaine, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route visant à mettre fin à la crise que connait Madagascar depuis septembre 2011.

60 représentants des partis politiques les plus représentatifs à Madagascar participeront à cet atelier. Au cours de ces deux jours d’interaction, les membres des partis politiques malagasy seront amenés à échanger sur le rappel des rôles et missions d’un parti politique, l’importance de la démocratie interne dans les partis politiques, le fait majoritaire dans les démocraties modernes, le rôle de l’opposition, ainsi que la représentativité du parti et la question du genre.

Le dernier jour, les participants seront invités à faire des recommandations aux différents acteurs du processus politique pour la consolidation de la démocratie et la paix. Les recommandations seront aussi prospectives pour l’approfondissement des thématiques développées au cours des deux jours.

Il est attendu qu’à l’issue de cet atelier, les capacités des partis politiques sont renforcés, notamment le fait qu’ils appréhendent mieux leurs rôles et responsabilités dans la vie démocratique. Les partis politiques seront mieux outillés pour contribuer à la promotion du genre et de l’éducation aux droits de l’homme, la consolidation de la démocratie, la réconciliation nationale et la paix. Par ailleurs, les partis politiques auront une connaissance améliorée du rôle démocratique qu’ils devraient jouer et seront outillés pour pouvoir participer dans la formulation des propositions sur les politiques publiques.

Un expert international du National Democratic Institute (NDI) a été recruté pour animercet atelier.